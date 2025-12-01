Ein Top-Manager des TSMC könnte Geschäftsgeheimnisse an Intel weitergegeben haben

HQ

Laut einer rechtlichen Unterlage, die an die US Secrurities and Exchange Commission eingereicht wurde, vermutet TSMC stark, dass eine ehemalige Senior Vice Leader, Wei-Jen Lo, die 2024 eine direkte beratende Rolle für den CEO und Vorstandsvorsitzenden übernahm, etwas zu neugierig auf einige Teile des Unternehmens war.

Obwohl er in die "Corporate Strategy Development" versetzt wurde, die absolut nichts mit der F&E-Abteilung zu tun hat, wurde er dabei erwischt, wie er Informationen über das, was Gerichtsakten als "die fortschrittlichen Technologien beschreiben, die derzeit und geplant sind, von TSMC" beschreiben.

Was die Untersuchung ausgelöst hat, scheint ein gesunder Teil des kritischen Denkens zu sein, da Lo behauptet hatte, sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen, um akademisch zu studieren, während er in Wirklichkeit zu Intel wechselte - obwohl Lo scheinbar an eine unterschriebene NDA sowie eine unterschriebene Wettbewerbsverbotsklausel erinnert wurde, als er das Unternehmen verließ.

Intel hat alle Behauptungen zurückgewiesen, während die Einreichung angibt, dass TSMC der Meinung ist, dass "es eine hohe Wahrscheinlichkeit" gibt, dass Geschäftsgeheimnisse an Intel übertragen wurden.

Intel ist höchstwahrscheinlich zufällig sehr offen für Anwendungen von Menschen mit tiefem Wissen in der TSMC-Fertigung, da sie als einige der besten der Branche gelten und als die einzigen fortschrittlich genug sind, um die modernsten Halbleiter herzustellen - so sehr, dass Intel TSMC kürzlich mit der Herstellung von Intel-Produkten beauftragt hat - obwohl Intel auch versucht hat, eine konkurrierende Fertigungsabteilung aufzubauen.