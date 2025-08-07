Ein tödlicher Pilz ist unter uns im Teaser-Trailer von Cold Storage

Wie wir aus The Last of Us gelernt haben, können Pilze eigentlich gar nicht so viel Spaß machen. Cold Storage, ein neuer Film des Drehbuchautors hinter Jurassic Park, Spider-Man und Mission: Impossible sowie des Produzenten von Zombieland, wirft ebenfalls einen Blick auf einen Pilz, der versucht, die Welt zu töten.

Anstatt sporenverbreitende Zombies zu erzeugen, lässt der Pilz in Cold Storage die Köpfe der Menschen explodieren und breitet sich wild über die Welt aus. Joe Keery und Georgina Campbell von Barbarian schließen sich mit Neeson zusammen, als diese Pandemie beginnt, in der Hoffnung, die Menschheit in einer höllischen Nachtschicht zu retten.

Cold Storage kommt 2026 in die Kinos und versucht, uns von all den ernsthaften Apokalypsen von 28 Years Later und The Last of Us wegzuholen und uns stattdessen eine Popcorn mampfende Nervenkitzelfahrt zu liefern. Schauen Sie sich den Trailer unten an: