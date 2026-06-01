Ein Todesopfer und zwei schwer verletzte bei Unruhen in Paris, nachdem PSG die Champions League gewonnen hatte

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PSGs Sieg über Arsenal in der Champions League am Samstag wurde von einer Nacht voller Unruhen gefolgt, die in Paris und anderen Orten in ganz Frankreich Chaos verursachten, obwohl in der französischen Hauptstadt über 8.000 Polizisten und 22.000 im ganzen Land eingesetzt waren. Leider hatten die Feierlichkeiten menschliche Verluste, die über die Zerstörung von Elektrofahrrädern, einigen Autos und Geschäften hinausgehen, da eine Person starb und zwei schwer verletzt wurden.

Laut EFE starb ein 24-jähriger Mann, als er mit seinem Motocross-Motorrad an einer Ausfahrt der Pariser Rind Road gegen Betonbarrieren krachte. Zwei weitere Männer wurden schwer verletzt: Einer war kritisch, nachdem er laut Zeugen freiwillig in die Seine gesprungen war und durch Herzstillstand gerettet wurde; der andere wurde bei einem Raubüberfall von vier Personen mit einem Messer angegriffen. Zwei weitere Personen wurden verletzt, als sie auf einer Terrasse auf der Straße saßen und von einem Auto angefahren wurden, das hinterherlief und Mörser auf den Polizisten schoss.

Am Montag gab Innenminister Laurent Núñez bekannt, dass 890 Personen festgenommen und 178 Polizisten verletzt wurden – ähnliche oder schlechtere Zahlen als beim Gewinn der Champions League PSG im letzten Jahr (192 Verletzte und 559 Festnahmen), obwohl diesmal mehr Sicherheitsbeamte da waren.

Macron: "Das ist kein Fußball"

Während der Siegesparade am Sonntag, die ohne größere Zwischenfälle stattfand, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron in seiner Rede, "das ist kein Fußball" und "wir haben genug" von den "inakzeptablen Gewaltszenen", wobei er an die Opfer und die Ladenbesitzer denkt, deren Geschäfte beschädigt wurden. "Das ist kein Sport. Das ist nicht das, was wir lieben. Dank unserer Polizei und Gendarmen werden wir unerbittlich mit den Verhafteten umgehen."