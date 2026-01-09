Ein Todesfall, Dutzende werden nach massivem Deponieeinsturz auf den Philippinen befürchtet, eingeschlossen

HQ

Ein gewaltiger Müllhaufen stürzte auf einer Deponie in der zentralphilippinischen Stadt Cebu ein, tötete eine 22-jährige Frau und mehr als 30 Menschen wurden vermisst, so die Behörden, während Rettungsteams verzweifelt versuchten, Überlebende unter den Trümmern zu finden.

Mindestens 12 verletzte Müllarbeiter wurden aus den Trümmern auf der Binaliw-Deponie geborgen und ins Krankenhaus gebracht, während die Befürchtungen bei Dutzenden weiteren, von denen angenommen wird, dass sie zum Zeitpunkt des Einsturzes am Ort arbeiteten, wuchsen. Beamte warnten, dass die Rettungsmaßnahmen durch instabilen Boden und das Risiko weiterer Erdrutsche behindert würden.

Mehr als 300 Einsatzkräfte von Regierungsbehörden und Freiwilligengruppen wurden eingesetzt, unterstützt von Baggern, Krankenwagen und Feuerwehrautos. Cebus Bürgermeister Nestor Archival sagte, die Teams seien äußerst vorsichtig und wiesen darauf hin, dass das Entfernen von Trümmern von oben die Bedingungen darunter verschlechtern und alle noch eingeschlossenen Personen gefährden könnte.

Lokale Behörden erklärten, die Ursache des Einsturzes werde noch untersucht, wiesen jedoch auf langjährige Probleme im Abfallmanagement hin. Der Stadtrat von Cebu, Joel Garganera, beschrieb das Gelände als offene Deponie und nicht als sanitäre Deponie und behauptete, dass die Betreiber in den Müllhaufen geschnitten und Müll auf neue Haufen gestapelt hätten, was die Struktur schwächte.