Ein Titan der MMORPG-Szene kommt endlich auf Konsolen

KingIsle Entertainment haben heute bekannt gegeben, dass ihr klassisches und beliebtes MMORPG Wizard101 eine Portierung auf Konsolen erhalten wird, was die Gebete vieler Fans erhört.

Zu den Konsolen, auf denen der legendäre Titel zu hören sein wird, gehören die Nintendo Switch, PS4, und Xbox One, so dass er aufgrund ihrer Abwärtskompatibilität auf dem PS5 and Xbox Series X/S spielbar sein wird.

Das Spiel spielt in der fantastischen Welt von Spiral, Wizard101 ist seit 2008 auf dem Markt und hat seitdem alle drei Jahre Updates erhalten, wobei KingIsle keine Anzeichen dafür zeigt, dass sie ihre Unterstützung für den Titel einstellen werden.

Wir haben noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum für die Portierung, aber sie soll "bald" kommen und wird einen dedizierten Konsolenport-Server haben, der Crossplay zwischen PlayStation, Xbox, und Nintendo Konsolen ermöglicht.

Wenn du Lust hast, es auszuprobieren oder in die magischen Länder des Spiels zurückzukehren, dann solltest du das tun, denn genau wie die PC-Version werden die Portierungen völlig kostenlos spielbar sein (danke, GameRant).