Ein TikTok-Steuerbetrug im Wert von 153 Millionen Pfund führt zu zwei Festnahmen

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Zwei rumänische Männer in ihren 20ern wurden im Vereinigten Königreich festgenommen, nachdem sie Inhalte auf TikTok gepostet hatten, die Nutzer dazu verleiteten, persönliche Informationen im Austausch für Geld preiszugeben.

Die gesammelten Informationen wurden dann angeblich verwendet, um verschiedene Steuerbetrugspläne durchzuführen, einschließlich der Beantragung von Steuererstattungen und anderen Zahlungen. Der Gesamtbetrag betrug fast 153 Millionen Pfund, ein Vorhaben, das die Behörden verhindern konnten. Die Männer wurden in Ost-London festgenommen, und in diesem Zusammenhang haben die Behörden auch eine Warnung an die Öffentlichkeit herausgegeben und sie aufgefordert, keine sensiblen Informationen in sozialen Medien zu teilen. Die Verdächtigen werden unter anderem wegen Betrugs angeklagt.