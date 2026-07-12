Ein The Simpsons Synchronsprecher hat mit "juristischen Personen" darüber gesprochen, seine Stimme nach seinem Tod vor KI zu schützen

HQ

Wenn es um langlebige animierte Comedyserien wie Family Guy, South Park und The Simpsons geht, werden viele der verschiedenen Figuren dieser Serien von einzelnen Personen gesprochen. Im Interesse des Ersteren spricht Seth MacFarlane Peter Griffin, Brian, Stewie, Quagmire und viele mehr, während für The Simpsons Stars wie Dan Castellaneta, Hank Azaria und Harry Shearer viel von der schweren Arbeit übernehmen.

Zu diesem Zweck hat Letzterer sich kürzlich mit Variety zusammengesetzt, um über seine Rolle bei The Simpsons zu sprechen und darüber, wie er aktiv daran arbeitet, seine Stimme und sein Abbild vor Missbrauch durch künstliche Intelligenz zu schützen, wenn er schließlich stirbt.

Der 82-jährige Synchronsprecher, bekannt dafür, seine Stimme Figuren wie Mr. Burns, Ned Flanders, Reverend Lovejoy, Principal Skinner, Smithers, Kent Brockman, Lenny und unzähligen anderen zu verleihen, erwähnte, dass er "mit juristischen Fachleuten" über den Schutz seiner Stimme nach seinem Tod gesprochen habe, einschließlich der Erwähnung, seine Stimme zu schützen.

Shearer fährt fort: "Es steht auf der Speisekarte... das ganze KI-Ding. Das Problem, das ich sehe, ist, dass es sich um eine sehr ausgefeilte Form der Nachahmung handelt. Statistisch gesehen folgt nur ein Wort [dem anderen]."

Glauben Sie, dass Schauspieler den Schutz ihres Abbilds und ihrer Stimme vor KI ernster nehmen sollten, wie es Shearer offensichtlich tut?