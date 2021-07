Ein Teil von Gearbox spaltet sich ab, um eigenes Projekt zu verwirklichen

Ein paar ehemalige Mitarbeiter von Gearbox Software haben das Studio in den letzten Wochen gemeinsam verlassen, um an einem "neuen, unabhängigen Projekt" zu arbeiten. Axios berichtet von insgesamt sieben Personen, die Gearbox den Rücken gekehrt haben, um sich der Vorproduktion eines eigenen Projekts zu widmen.

Der Bericht erwähnt, dass das Borderlands-Studio bereits damit begonnen habe, die ehemaligen Angestellten zu versetzen. Studioleiter Randy Pitchford gehe eigenen Aussagen zufolge nicht davon aus, dass der Fortgang der erfahrenen Kollegen die Pläne des Unternehmens in irgendeiner Weise beeinträchtigen werde. Wir sind gespannt, was dieser Teil der Ex-Borderlands-Crew auf die Beine stellt.