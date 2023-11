Ein taktisches Abenteuer in Aquarell: Howl, erscheint heute für Nintendo Switch

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Nintendo einen oder mehrere Titel hat, die direkt nach ihrer offiziellen Enthüllung veröffentlicht werden, und genau das ist mit Howl passiert, einem rundenbasierten taktischen Strategietitel, der von Astragon und Mi'pu'mi Games entwickelt wurde.

In dieser Geschichte spielst du eine Prophetin, die von Geburt an taub ist und im Wald nach ihrem lange verschollenen Bruder sucht, während die Welt in einen Fluch gestürzt wird, der als Howl bekannt ist. Erkunde vorsichtig, entdecke neue Fähigkeiten und rette deinen Bruder und die Einheimischen vor den hungrigen Wölfen.

Ihr könnt die ersten Screenshots von Howl hier sehen und euch das Spiel (inklusive Demo) im Nintendo eShop ansehen.