Ein Switch 2 Pro Controller und ein Amiibo basierend auf Resident Evil Requiem angekündigt

HQ

Switch-Besitzer haben viele Spiele verpasst, weil die Konsole einfach nicht die gleiche Leistung wie die PlayStation 5 und die Xbox Series X hatte, die beide nur drei Jahre nach der Switch veröffentlicht wurden. Und wenn sie auftauchten, waren es oft Cloud-Versionen. Resident Evil 7: Biohazard und Resident Evil Village gehörten zur letztgenannten Kategorie.

Aber mit der leistungsfähigeren Switch 2 werden die Dinge anders sein. Resident Evil Requiem, das am 27. Februar veröffentlicht wird, wird zusammen mit anderen Versionen für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X in das Format kommen. Und es kommt noch besser, denn Capcom und Nintendo haben bestätigt, dass sie am selben Tag auch einen Switch 2 Pro Controller veröffentlichen werden - den ihr euch unten ansehen könnt.

Aber warum sollten wir uns damit zufrieden geben, wir können uns auch auf ein Amiibo freuen, das Resident Evil Requiem Heldin Grace Ashcroft repräsentiert. Dies wird das erste Mal sein, dass ein Amiibo aus der Resident Evil-Reihe veröffentlicht wird, aber anscheinend ist das Design noch nicht ganz fertig (es wird erst im Sommer erscheinen), da wir kein Bild ihrer Figur zu sehen bekommen oder wissen, welche Funktionen sie haben wird.