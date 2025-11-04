Ein Superman-Comic aus dem Jahr 1939 steht zur Versteigerung und soll als einer der wertvollsten Comics aller Zeiten verkauft werden

HQ

In ein paar Wochen werden wir sicherlich über die Nachricht berichten, dass eines der wertvollsten Comics aller Zeiten gerade für eine sehr saftige Gebühr versteigert wurde. Heritage Auctions bietet derzeit Superman #1 aus dem Jahr 1939 an, einen Originaldruck eines der berühmtesten und seltensten Comics aller Zeiten, der als höchstmöglicher Comic zertifiziert wurde, was bedeutet, dass er trotz seines Alters von etwa 84 Jahren praktisch wie neu ist.

Der Comic gilt als eines der besten Sammlerstücke in der Welt der Comics, und in der Beschreibung heißt es weiter: "Dieses Exemplar stellt den Höhepunkt des Comic-Sammelns dar. Dies ist nicht nur das am höchsten bewertete, unrestaurierte Exemplar, das Heritage je angeboten hat, sondern es nimmt auch die Spitzenposition in der CGC-Volkszählung ein und übertrifft mehrere angesehene Kopien, darunter die Mile High- und Davis Crippen-Kopien."

Was diesen Comic erzählt, so ist er eine Fortsetzung von Action Comics #1 und zeigt Superman zum ersten Mal überhaupt als Titelhelden. Es ist eine Geschichte, die von den legendären Künstlern Joe Shuster und Jerry Siegel illustriert wird, und der Comic steht in den nächsten 16 Tagen zur Auktion, wo die Gebote bereits 2,7 Millionen US-Dollar erreichen, mit der Wahrscheinlichkeit, dass er 3 Millionen US-Dollar oder mehr erreicht.

In Bezug auf die Platzierung dieses Comics in den wertvollsten Comic-Charts aller Zeiten liegt er nach den von Heritage Auctions geteilten Informationen an dritter Stelle, vor Batman #1 und Marvel Comics #1 (mit 1,3 Millionen US-Dollar bzw. 1,4 Millionen US-Dollar) und hinter Detective Comics #27 mit 4,8 Millionen US-Dollar und Action Comics #1 mit 7 Millionen US-Dollar.

