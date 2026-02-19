Ein südkoreanisches Gericht verurteilt Ex-Präsident Yoon wegen Aufstands zu lebenslanger Haft

HQ

Ein Gericht in Seoul hat den ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol zu lebenslanger Haft verurteilt, nachdem es ihn schuldig befunden hatte, einen Aufstand im Zusammenhang mit seiner kurzlebigen Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember 2024 geplant zu haben. Die Staatsanwälte hatten in einem Fall, der das Land stark gespalten hat, die Todesstrafe gefordert.

Die Richter entschieden, dass Yoon mit dem damaligen Verteidigungsminister Kim Yong-hyun konspiriert hatte, um bewaffnete Truppen ins Parlament zu entsenden, um dessen Funktionen zu lähmen und die verfassungsmäßige Ordnung zu untergraben. Der Kriegsrechtsbefehl dauerte nur etwa sechs Stunden, bevor er von Abgeordneten inmitten massiver öffentlicher Proteste aufgehoben wurde, erklärte jedoch, dass er enorme soziale und politische Kosten verursachte.

Yoon, ein ehemaliger Staatsanwalt, der Fehlverhalten bestritt, argumentierte, er habe die verfassungsmäßige Befugnis, das Kriegsrecht auszurufen, und wolle lediglich vor dem warnen, was er als Oppositionsbehinderung bezeichnete. Sein Rechtsteam sagte, sie würden besprechen, ob sie Berufung einlegen sollten. Kim wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt, während auch andere ehemalige Beamte lange Haftstrafen erhielten.

Das Urteil stellt das bedeutendste von mehreren Strafverfahren dar, mit denen Yoon konfrontiert ist, und sendet Schockwellen durch Asiens viertgrößte Volkswirtschaft, die lange als eine der widerstandsfähigsten Demokratien der Region gilt. Nach südkoreanischem Recht kann ein Aufstand mit einer Höchststrafe von Tod oder lebenslanger Haft geahndet werden, obwohl das Land seit 1997 keine Hinrichtung mehr durchgeführt hat...