Ein Streamer spielte alle Soulsborne-Spiele hintereinander durch, ohne einmal getroffen zu werden

Am Samstag entdeckten Spieler eine Sicherheitslücke in Dark Souls III, die es Unbekannten ermöglichte, sich über das Spiel Zugriff auf die Computer anderer Spieler zu...

From Software hat bestätigt, dass wir keine neuen Spiele in der Dark Souls-Serie mehr sehen werden. In einem Interview mit VG247 sagte Yasuhiro Kitao, Community Manager...

Dark Souls: Remastered Mitte Oktober für Switch

am 15. August 2018 um 09:48 NEWS. Von Christian Gaca

Bandai Namco wird Dark Souls: Remastered für Nintendo Switch am 19. Oktober 2018 veröffentlichen. Am selben Tag wird auch das Amiibo von Solaire of Astora in den Verkauf...