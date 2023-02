Ein Streamer nutzt Dragon Age, um Psychologie zu unterrichten

HQ

Heutzutage ist Twitch nicht nur ein Ort, an dem Sie unterhaltsame Streams sehen können, sondern auch zu einer Plattform voller Streamer geworden, die versuchen, Lebensratschläge zu geben. Während nur sehr wenige dafür qualifiziert sind, ist ein Twitch-Streamer, bekannt als Dr. Mick, tatsächlich ein lizenzierter Therapeut.

Dr. Mick hat viele Spiele durchgespielt, ihre Charaktere wie ein Therapeut analysiert und seine Zuschauer darüber informiert, wie sie ihre Beziehungen zu diesen Charakteren besser verbessern können. Er hat Mass Effect, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V und The Last of Us durchlaufen, aber vor kurzem ist er zu Dragon Age zurückgekehrt.

Im Gespräch mit PC Gamer sagte Dr. Mick: "Dragon Age hat wahrscheinlich den besten Inhalt für mich, um alle Spiele, die ich bisher gespielt habe, zu analysieren." Wenn er ein Spiel durchspielt, erklärt Dr. Mick jede Dialogwahl, die er trifft, aber manchmal kann seine Analyse nach hinten losgehen. An diesen Punkten, an denen er einen Charakter verärgert, lädt er keinen Spielstand neu oder versucht, zurückzurudern. "Der Lauf ist der Lauf", erklärte er. "Ich akzeptiere immer die Konsequenzen der Entscheidungen, die ich im Spiel treffe, denn so funktioniert das wirkliche Leben."

Es ist interessant, die Perspektive eines lizenzierten Therapeuten auf Spiele zu sehen, bei denen Sie starke Beziehungen zu Ihren Kameraden aufbauen müssen. Nachdem Sie Dr. Mick gesehen haben, ist es vielleicht an der Zeit, dass Sie wieder in ein Spiel wie Mass Effect eintauchen, um zu sehen, ob Sie die Romanze oder Bromance erzielen können, die Sie sich schon immer gewünscht haben.

Danke, PC Gamer.