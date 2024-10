Ein Stranger Things-Star hat sich der Besetzung von The Boys angeschlossen

HQ

Wir sind fast am Ende des Weges für The Boys. Die Superheldenserie blickt auf ihre fünfte und letzte Staffel hinunter, und das bedeutet, dass wir uns nur noch auf einen letzten Spaß freuen können, bis Billy Butcher, Homelander und der Rest der Bande in Erinnerung bleiben.

Mit der bevorstehenden letzten Staffel wurde nun bekannt gegeben, dass sich die Besetzung der Serie erweitert. Der ehemalige Stranger Things -Star Mason Dye hat sich der Crew angeschlossen, um den Superhelden Bombsight zum Leben zu erwecken. Wir haben keine weiteren Informationen darüber, wie der Charakter oder Dye in die Serie passen werden, aber wenn Sie unbedingt mehr wissen möchten, können Sie jederzeit auf das Ausgangsmaterial zurückgreifen und die Comics lesen.

Was die Ankunft von The Boys: Staffel 5 betrifft, so scheint eine Premiere im Jahr 2026 am wahrscheinlichsten, da eine weitere Staffel von Gen V im Jahr 2025 kommen wird, um die Lücke zwischen dem vierten und fünften Teil der Hauptserie zu schließen.