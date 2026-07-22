Ein starker Rückgang der Zahl der Brände im Amazonas bietet neue Hoffnung auf eine Wende

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Obwohl mehrere Forscher warnen, dass dies kein Trend ist, und betonen, dass wir unsere Wachsamkeit noch nicht nachlassen dürfen, stellen sie laut BBC nun einen starken Rückgang der Brände in den brasilianischen Regenwäldern fest. Die Umweltorganisation MapBiomas berichtet, dass die Brände im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um 80 % zurückgingen.

Hinter diesen Erfolgen stehen stärkere Strafverfolgungsmaßnahmen sowie verbesserte Umweltpolitik und andere präventive Maßnahmen. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, können wir es als Trend bezeichnen, aber vorerst bezeichnen wir es als positive Entwicklung und hoffen, dass sie anhält.