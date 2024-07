Ein Spieler von Elden Ring: Shadow of the Erdtree besiegt Messmer auf Level 1, ohne zu blocken und ohne zu würfeln

HQ

Wir alle haben erwartet, dass dies früher oder später passieren würde: Die großen Meister von Soulsborne haben unermüdlich trainiert, um uns unglaubliche Moves zu zeigen, die den DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree leicht zu durchspielen aussehen lassen. Wir haben bereits gesehen, wie MissMikkaa "Beine aus Stahl" den Endboss der ersten und einzigen Erweiterung von Elden Ring mit ihrem Tanzpad besiegt hat, und jetzt haben wir eine neue Spielerin, der wir Respekt zollen müssen: MouseInATutu.

Der Spieler hat eine scheinbar unmögliche neue Leistung im Spiel vollbracht: Messmer den Pfähler auf Stufe 1 zu besiegen, ohne zu würfeln, ohne zu blocken und ohne aktive Buffs oder Segen. Zu diesem Zweck hat der Spieler die auf +25 aufgewertete Eisenkugel als Hauptwaffe verwendet, während er sich fast in einem Tanz um Königin Márikas Sohn dreht, während er ihn gnadenlos betäubt. Sie können sich die Leistung auf seinem YouTube-Kanal ansehen, hier.

Kennst du jemanden, der Messmer in Elden Ring: Shadow of the Erdtree besser besiegen kann?