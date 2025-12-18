Ein Spiel über kriegführende Katzen, das 13 Jahre in Arbeit ist – Rushaug: Feline Warfare s Schöpfer präsentiert das Spiel auf der BIG Conference

Auf der Bilbao International Games Conference haben wir uns mit Tobias Edvardsen getroffen, dem Einzelentwickler hinter dem mit Spannung erwarteten Side-Scrolling-Shooter Rushaug: Feline Warfare, der nächstes Jahr auf Steam erscheinen soll. Mit seiner Mischung aus nuklear bewaffneten Katzen, politischer Satire und von Metroidvania inspirierter Erkundung verspricht das Spiel eine einzigartige Mischung aus Humor und Action.

"Das Hauptkonzept sind im Grunde Katzen mit Atomwaffen, politische Ideologien und ein Raumfahrtprogramm." erklärte Edvardsen. "Es ist wie Metal Gear Solid mit Katzen... eine Satire auf menschliche Konflikte der letzten hundert Jahre, nur von Katzen gespielt."

Die Spieler durchlaufen acht segmentierte Missionen, die jeweils komplexe Basen und Außenposten mit einem Metroidvania-Element aufweisen. Edvardsen beschrieb den Protagonisten Rashok als "Teil einer Spezialeinheit namens Sayari Task Force... dem Aushängeschild des Spiels", wobei die Spieler aus vier Charakteren wählen können.

Die Welt des Spiels orientiert sich an realen Inspirationen, von "Katvador, das auf Kuba basiert" bis hin zu einer geplanten Fortsetzungskarte, die von Tarragona in Katalonien beeinflusst ist. "Ich bin viel gereist, und diese Erfahrungen haben die Umgebung wirklich geprägt", sagte er.

Nach 13 Jahren Entwicklung betonte Tobias die persönliche Reise hinter dem Projekt. "Es begann als Hobby, als Herzensprojekt. Ich habe eine schwere, lebensbedrohliche Lungenerkrankung, deshalb bekomme ich dafür Sozialhilfe. Das ist der Silberstreif am Horizont – es erlaubt mir, mich voll und ganz darauf zu konzentrieren."

Rushaug wird erstmals im März auf Steam erscheinen, mit Konsolenveröffentlichungen für PlayStation, Nintendo und Xbox im Nachhinein geplant. Er erklärte: "Ich möchte Feedback von Steam aufnehmen, eventuelle Mängel ausbessern und mich dann mit professionellen Dienstleistungen auf den Portierungsprozess konzentrieren."

Mit Blick über die Veröffentlichung des Spiels hinaus denkt Tobias bereits über die Zukunft nach. "Zuerst wird es eine Pause... Aufladen, reisen, und sobald ich mich beruhigt habe, ist die Fortsetzung geplant."

Mit seinem schrägen Humor, taktischen Gameplay und jahrelanger sorgfältiger Entwicklung entwickelt sich Rushaug zu einem denkwürdigen Indie-Teil im Spieleangebot 2026.