Ein Spiel muss Spaß machen, bevor man anfangen kann, die Spieler zu bitten, Geld dafür auszugeben, so der Spielleiter von Marvel Rivals '

Als Free-to-Play-Multiplayer-Titel verdient Marvel Rivals sein Geld auf die Art und Weise, wie man es erwarten würde, indem es Skins und andere kosmetische Gegenstände über Battle Passes und einen eigenen Store an Spieler verkauft. Game Director Guangyun Chen ist ziemlich zufriedenMarvel Rivals mit dem aktuellen Stand der Monetarisierung, aber er wusste, dass das Spiel zuerst eine starke Formel brauchte, um Geld von seinen Spielern zu bekommen.

Im Gespräch mit FRVR sagte Chen, dass das Spiel "natürlich" die Spieler dazu bringen sollte, mehr als nur ihre Zeit zu investieren. "Wir glauben wirklich, dass ein verbraucherfreundliches Monetarisierungssystem sehr wichtig ist", sagte er. "Als wir an MR gearbeitet haben, haben wir zwei grundlegende Designprinzipien festgelegt: erstens, das Gameplay unterhaltsam zu gestalten, und zweitens, die Spieler zu ermutigen, Geld auszugeben, basierend auf ihrer Liebe zum Spiel."

"Wenn die Spieler das Spiel unterhaltsam und fesselnd finden, wollen sie natürlich in das Spiel investieren. Dann fangen sie an, Kostüme und andere Kosmetika zu kaufen", fügte er hinzu. Es hilft, dassMarvel Rivals die Kostüme ziemlich gut gestaltet sind, und selbst wenn das Spiel dafür kritisiert wurde, das Beste aus seinen weiblichen Charakteren herauszuholen, verkaufen sich diese sogenannten "Gooner-Skins" immer noch wie warme Semmeln, so dass man NetEase nicht wirklich dafür verantwortlich machen kann, dass sie weiterhin hergestellt werden.

Es mag offensichtlich klingen zu sagen, dass ein Spiel gut sein sollte, bevor es anfängt, Geld von den Spielern zu verlangen, aber daher kommt viel Kritik an der "gierigen Monetarisierung". Wenn der Wert eines Skins weit über dem liegt, was man für den Spaß am Spiel mit einem neuen Outfit bezahlen würde, fühlen sich die Spieler betrogen. Glücklicherweise scheint dies etwas zu sein, worunter Marvel Rivals nicht leidet.