Ein Spiel mit zwei Hälften - EA Sports FC 26 wird offline und online völlig unterschiedliche Spielerlebnisse bieten

Da EA Sports FC immer beliebter wird, hat sich eine Spaltung in der Fangemeinde gebildet zwischen denen, die die schnelle Arcade-Action von Online-Modi wie Ultimate Team bevorzugen, und denen, die hauptsächlich den Career -Modus spielen und sich nach den älteren Tagen sehnen, als die FIFA-Serie für langsameres und realistischeres Gameplay bekannt war.

Letztes Jahr fand EA schließlich die Lösung, zwei Gameplay-Presets anzubieten, eines für jede Spielergruppe, anstatt eine Mittelweglösung zu liefern, die niemanden zufriedenstellt.

Bei Gamereactor haben wir diese Änderungen sehr geschätzt und freuen uns daher, berichten zu können, dass das diesjährige EA Sports FC 26 die Gameplay-Trennung verdoppelt hat.

Die letztjährigen Simulation-Einstellungen waren hauptsächlich eine Vorkonfiguration verschiedener Gameplay-Schieberegler, die seit vielen Jahren vorhanden sind, wie z. B. Tempo und Schlaggenauigkeit und so weiter. In diesem Jahr bestehen Competitive Gameplay und Authentic Gameplay jedoch aus verschiedenen KI-Änderungen und Funktionen, die für jeden Spielstil einzigartig sind und zu sehr unterschiedlichen Erfahrungen führen.

Kompetitives Gameplay ist in FUT, Clubs, Online Seasons und Online Friendlies obligatorisch, während es auch in Kick-Off und Career Mode aktiviert werden kann, wenn man möchtet. Dieser Spielstil konzentriert sich auf Reaktionsfähigkeit, Konsistenz und Kontrolle, um die vielen unkontrollierbaren Aspekte zu reduzieren, die Teil des realen Fußballs sind. Dies wird durch eine straffe Kontrolle, schnelle Dribblings und eine Reduzierung von losen Bällen und Torwartabprallen erreicht.

Auf der anderen Seite legt Authentic Gameplay,, das online nicht zugänglich ist, aber der Standardstil für die Modi Kick-Off und Career ist, einen Schwerpunkt auf Körperlichkeit und Realismus. Laut EA basiert das Gameplay auf drei Hauptsäulen: Immersion, Realismus und weniger Vorhersehbarkeit. Die Geschwindigkeit und Tempogenauigkeit ist stark reduziert, physikbasierte Abpraller spielen eine größere Rolle, und die Spieler verhalten sich natürlicher, behalten eine enge Abwehr bei und entfernen sich nicht zu weit von ihren zugewiesenen Positionen auf dem Spielfeld.

Diese Aufteilung des Spielstils wird es EA ermöglichen, das Gameplay in Zukunft mit individuellen Änderungen für jeden Spielstil zu verfeinern. Aber natürlich bringt EA Sports FC 26 auch eine Fülle von Verbesserungen auf der ganzen Linie mit sich.

Einer der wichtigsten Bereiche, der sich geändert hat, ist Dribbling. Die Spieler werden viel reaktionsschnellere Animationen haben, was laut EA das Gefühl verringert, "in einer Animation gefangen" zu sein.

Aus dem Gameplay, das wir gesehen haben, geht hervor, dass der Ball immer noch ziemlich an den Füßen des Angreifers klebt, aber Authentic Gameplay bietet weniger Ballkontakte pro Dribbling, was es den Verteidigern ermöglichen sollte, den Ball auf realistische Weise zu schnappen.

Apropos Verteidigern eine Chance geben: Verteidigen hat einige dringend benötigte Verbesserungen erhalten. Jetzt wird man keinen defensiven Lauf mehr machen, nur um durch eine einfache Richtungsänderung des Angreifers völlig im Staub gelassen zu werden, da die Kurven viel flotter gestaltet wurden. Auch die Verteidiger können den Ball nach dem Zweikampf besser halten, und die Gegner reagieren stärker auf körperliche Zweikämpfe, so dass es weniger wahrscheinlich ist, dass sie sich den Ball sofort zurückschnappen.

Eine weitere Verbesserung, die sowohl Angreifern als auch Verteidigern helfen kann - je nachdem, wer der Stärkste ist - ist die überarbeitete Abschirmung, die ihr aktiviert, indem ihr L2/LT gedrückt haltet. Es gibt viele neue Animationen für das Abschirmen des Balls und den Übergang zurück zum Dribbling. Die Funktion kann sogar im Kampf um einen bevorstehenden Luftball verwendet werden und bietet Raum, um den Kopfball zu gewinnen, wenn man seine Abschirmung richtig abstimmt.

Wenn es um die letzte Verteidigungslinie geht, die Torhüter, werden wir ebenfalls große Verbesserungen sehen. Laut EA sind die Zeiten vorbei, in denen der Torhüter nach einer Parade anscheinend Mitleid mit dem Angreifer hatte und ihm ein Tor mit dem großzügigsten Abpraller schenkte.

Verbesserte Ablenkungskontrolle stellt sicher, dass die Torhüter den Ball nicht einfach so fallen lassen; Stattdessen werden sie versuchen, den Ball in eine Ecke oder in einen Bereich zu schieben, in dem es keine Gegner gibt. Auch in Eins-gegen-Eins-Situationen sollten die Torhüter viel entschlossener agieren, tatsächlich herauseilen und Winkel abdecken, anstatt nur nervös hin und her zu stolpern, wie es früher oft der Fall war.

EA ist von seinen verbesserten Torhütern so überzeugt, dass man sie jetzt in Rush steuern kann - als letztes Jahr der 5-gegen-5-Spielmodus eingeführt wurde, hat die KI den Torwart gesteuert. Passend dazu wurde das Be-A-Goalkeeper -Erlebnis mit einem brandneuen Steuerungsschema stark überarbeitet.

Während die meisten Gameplay-Änderungen für alle Arten von Spielern gelten, gelten andere nur für bestimmte PlayStyles. Diese einzigartigen Spielerverhaltensweisen wurden in EA Sports FC 24 eingeführt, und in diesem Jahr kommen fünf neue hinzu: Enforcer, Aerial Fortress, Precision Header, Gamechanger und Inventive. Einige davon sind jedoch Ersatz für ältere, da Power-Kopfball, In der Luft, Trivela und Flair entfernt wurden.

Nachdem im letzten Jahr der Schwerpunkt auf taktischem Gameplay lag, wurden auch fünf neue Spielerrollen hinzugefügt, mit denen man dynamischere Taktiken erstellen kann. Dazu gehören Ball-Playing Keeper, Wide Back, Inverted Wingback und Box Crasher.

Mit Spielern mit einzigartigen Spielstilen sowie unterschiedlichen Fähigkeitsstufen und einem bevorzugten Fuß ist die neu gestaltete Spielernamensleiste, mit der man optionale UI-Elemente wie Skill Moves Rating und Footedness hinzufügen kann, ein Geschenk des Himmels. Ich werde kein sicheres Tor mehr verpassen, nur weil ich vergessen habe, dass Lukaku Linksfuß ist.

Natürlich war dies nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um Gameplay-Anpassungen in EA Sports FC 26 geht. Aber wie der ehemalige FIFA-Kommentator John Motson damals zu sagen pflegte : "Spiele werden nicht auf dem Papier gewonnen", und so müssen wir das Spiel ausprobieren, bevor wir letztendlich ein Urteil fällen können. Aber zumindest klingen viele der Verbesserungen sehr vielversprechend und wir können es kaum erwarten, auf den Platz zu gehen.