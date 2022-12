Ein Spider-Man: Across the Spider-Verse Trailer kommt nächste Woche

Am Wochenende nutzte Sony die Gelegenheit, um zu verraten, wann wir uns alle auf einen weiteren Blick auf Spider-Man: Across the Spider-Verse freuen können. Enthüllt als Teil eines Tweets, der auch ein neues Bild für den Film teilte, wurde uns gesagt, dass es nächste Woche, am 13. Dezember, einen neuen Trailer geben wird, um genau zu sein.

Wann der eigentliche Film in die Kinos kommt, soll Across the Spider-Verse am 2. Juni 2023 erscheinen, während sein Nachfolger und der dritte Film der Reihe am 29. März 2024 landen werden.