Ein Spider-Verse-Kurzfilm erscheint nächsten Monat auf YouTube

Wir wissen nicht, wann genau Spider-Man: Beyond the Spider-Verse tatsächlich erscheinen wird, da die jüngste Verzögerung und die Gerüchte, die in letzter Zeit aufgetaucht sind, darauf hindeuten, dass Sony mehr Zeit braucht, um den Film fertigzustellen, obwohl er einst nur kurz nach Across the Spider-Verse erscheinen sollte.

Glücklicherweise wird es bereits nächste Woche einen zusätzlichen Spider-Verse-Inhalt geben, da ein Kurzfilm mit Miles Morales in der Hauptrolle erstellt wurde, der einen Einblick in die psychische Gesundheit geben und den Schülern helfen soll, Probleme zu bewältigen, mit denen sie möglicherweise konfrontiert sind.

Der Film heißt The Spider Within: A Spider-Verse Story und wird am Mittwoch, den 27. März, auf YouTube debütieren.