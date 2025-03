Ein Song über PlayStation dominiert die japanische Itunes-Liste

HQ

Es ist keine Überraschung, dass Videospiele in Japan beliebt sind. Jetzt ist ein Lied über eine Konsole auch das beliebteste im ganzen Land. Zumindest auf Itunes. Es geht um das Duo Yoasobi, das einen Vertrag mit Sony unterzeichnet hat, um das 30-jährige Jubiläum der PlayStation (30. Dezember 1994 in Japan) zu feiern. Auf der YouTube-Seite von PlayStation Japan wurde der Song "Players" in drei Tagen 2,32 Millionen Mal angesehen. Yoasobi sind dem japanischen Publikum ein Begriff, da sie die Titelsongs für Anime wie Blue Period und Oshi no Ko geschrieben haben.