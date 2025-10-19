Ein Solo Leveling Film könnte in Arbeit sein

Die ersten beiden Staffeln von Solo Leveling waren große Hits unter den Anime-Fans, so sehr, dass sich viele fragen, was der Plan für ein drittes Kapitel der Geschichte ist. Es gibt noch kein Wort darüber, was in der dritten Staffel passiert, aber vielleicht gibt es einen sehr guten Grund dafür.

In einem kürzlichen Interview mit dem russischen Buchhändler LitRes (danke CBR) erklärte Solo Leveling Schöpfer und Autor Chugong, dass es Gespräche über ein abendfüllendes Projekt gab, das stattdessen in der Anime-Welt spielt.

Konkret erklärte Chugong: "Soweit ich weiß, finden viele Diskussionen statt."

Kürzlich wurde angedeutet, dass die dritte Staffel der Serie ausgerechnet bei den nächsten Olympischen Spielen im Jahr 2028 erscheinen würde, was bedeutet, dass ein Film bis dahin die perfekte Überbrückung sein könnte. Außerdem scheinen Anime-Filme im Moment unglaublich beliebt zu sein, wobei Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle alle möglichen Kassenrekorde brechen.

Würdest du dir einen Solo Leveling Film ansehen?