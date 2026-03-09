Ein Skript für Five Nights at Freddy's 3 soll angeblich geschrieben werden

HQ

Nach der Premiere von Five Nights at Freddy's 2 Ende 2025 haben wir darauf gewartet zu erfahren, ob es in diesem größeren Franchise einen weiteren Film geben wird. Offenbar wird es das geben, denn bei einem kürzlichen Auftritt auf der Monster-Mania Con hat der Schauspieler Skeet Ulrich, der Henry Emily in Five Nights at Freddy's 2 spielt, gesagt, dass derzeit ein Drehbuch geschrieben wird.

Wie von ScreenRant berichtet, hat Ulrich gesagt, dass gerade Autoren für das Projekt engagiert wurden, da die Arbeit am Drehbuch läuft, auch wenn es noch sehr früh im Prozess ist.

"Soweit ich weiß, ist der dritte, na ja, wer kann das schon sagen? Aber, wissen Sie, angeblich gibt es viel von Henry Emily und William Afton, aber ehrlich gesagt schreiben sie es jetzt. Sie haben gerade die Autoren eingestellt, also ist es für mich noch zu früh, um das zu sagen."

Es gibt bisher keine grünen Genehmigungen zu Five Nights at Freddy's 3, was bedeutet, dass noch unklar ist, ob dieses Projekt jemals Wirklichkeit werden wird. Aber das sind zumindest gute Nachrichten, wenn man es wirklich genießt, ins Kino zu gehen, um diese Filme zu sehen.