Ein singender, sprechender, tanzender Yoshi ist die Schlagzeile der neuen My Mario-Produkte für Nintendo

Hier ist eines, das sich die Scalper wahrscheinlich nicht schnappen sollten: ein singendes, sprechendes, tanzendes Yoshi-Spielzeug, das sich an superjunge Kinder aus Nintendos My Mario-Produktlinie richtet. Es reiht sich in eine Reihe neuer Spielzeuge, Bücher und mehr mit Yoshi-Motiven ein, die später in diesem Monat in Japan und Anfang nächsten Jahres in internationalen Gebieten veröffentlicht werden.

Neben dem sprechenden Spielzeug Yoshi gibt es auch ein Bilderbuch namens "Lick-Lick Yoshi", das dem niedlichen Dinosaurier folgt, wie er mit seiner ausgefahrenen Zunge Früchte mampft. Eine neue App ermöglicht es Kindern, mit Yoshi zu spielen und sein Gesicht frei zu berühren, bis er bereit ist, einzuschlafen.

Ein Yoshi-Plüsch mit Decke, eine Yoshi-Rassel und ein stehender Yoshi-Plüsch werden ebenfalls als Teil derselben Produktlinie erhältlich sein. Zu guter Letzt gibt es noch ein Yoshi-Boardbuch, das etwas später als der Rest der Reihe erscheint, am 20. November.

