Ein Selbstmordanschlag in Pakistan forderte 15 Todesopfer, von denen 12 Militärangehörige waren

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Ein Angriff auf einen Militärposten im Panzerdistrikt Pakistans nahe der Grenze zu Afghanistan hat insgesamt 15 Todesopfer gefordert, von denen 12 pakistanische Militärangehörige waren.

In den letzten Monaten haben Zusammenstöße und sogar Schusswechsel zwischen der Armee des Landes und afghanischen islamistischen Militanten zugenommen. Laut einer von Reuters vorliegenden Erklärung übernahmen lokale Taliban-Kämpfer, auch bekannt als Tehreek-e-Taliban Pakistan, die Verantwortung für den Anschlag und erklärten, dass vier Selbstmordattentäter beteiligt waren.

Die Taliban führen seit 2007 einen Krieg gegen den pakistanischen Staat, um die Regierung zu stürzen und durch ihre eigene Version eines streng islamischen Staates zu ersetzen.