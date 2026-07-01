Ein sehr trockener Juni und ein unterdurchschnittlicher Monsun bedrohen in diesem Jahr die landwirtschaftliche Produktion Indiens

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Klimamodelle für diese Monate hatten bereits ein besonders schweres El-Niño-Ereignis in Ozeanien vorhergesagt, doch sein Auftreten beeinflusst und steht in direktem Zusammenhang mit anderen klimatischen Phänomenen weltweit, darunter die Dürre in Indien. Das Land und der asiatische Subkontinent erlebten einen besonders trockenen Juni und verzeichneten den fünfttrockensten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1901. Der Monsun soll im Juli beginnen, aber diesmal wird der Niederschlag geringer sein, was im Land Alarmglocken läuten lässt.

Laut Berichten von Reuters liefert der Monsun 70 Prozent der jährlichen Wasserreserven, um Wasserquellen aufzufüllen und die Landwirtschaft zu versorgen – eine 4.000-Millionen-Dollar-Industrie, die der Hälfte der indischen Bevölkerung direkte Beschäftigung und Lebensunterhalt bietet.

Das indische Meteorologische Amt (IMD) prognostiziert, dass der Monsunregen im Juli weniger als 94 Prozent des langfristigen Durchschnitts betragen wird. Dies tritt typischerweise in Jahren auf, die von El Niño betroffen sind. In der Vergangenheit hatte Indien in den meisten El-Niño-Jahren unterdurchschnittliche Niederschläge, was zeitweise zu schweren Dürren führte, die die Ernten zerstörten und die Behörden zwangen, den Export bestimmter Getreidesorten einzuschränken.

Trotz der prekären Lage hoffen die Landwirte weiterhin, ihre Sommerpflanzen (Reis, Baumwolle, Mais und Soja) pflanzen zu können, vorausgesetzt, die Regenfälle nehmen in den kommenden Tagen zu, wie vom Wetterdienst prognostiziert.