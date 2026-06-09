Ein schweres Erdbeben trifft den Süden der Philippinen

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Ein Erdbeben der Stärke 7,8 ereignete sich vor der Küste der Insel Mindanao im Süden der Philippinen und forderte laut BBC mindestens 35 Todesopfer. Mindanao ist die zweitgrößte Insel der Philippinen (sowohl in Größe als auch in Bevölkerung) und beherbergt etwa 26 Millionen Menschen.

Das Erdbeben traf am Montag um 7:37 Uhr Ortszeit und löste Tsunami-Alarme auf den Philippinen, in Indonesien, Japan und Australien aus. Die Warnungen wurden einige Stunden später gestrichen oder herabgestuft. In einem Update am Montagnachmittag teilte das philippinische Amt für Zivilschutz mit, dass 31 der Todesfälle in Soccsksargen registriert wurden, während die anderen vier in Davao registriert wurden. Laut lokalen Behörden wurden mindestens 134 verletzt und rund 10.000 Familien vertrieben.

Nach dem ersten Beben wurden mehr als 130 Nachbeben mit Stärken von 1,3 bis 6,7 registriert. Ein Erdbeben der Stärke 5,7 traf ebenfalls das Wasser vor Balut Island, Sarangani, etwa um 22,52 Uhr Ortszeit.

Erdbeben sind auf den Philippinen häufig, die auf dem geologisch instabilen "Feuerring" liegen. Während die meisten dieser Beben geringfügig sind und relativ friedlich vergehen, haben sich einige als tödlich erwiesen.