Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 trifft die Philippinen, mindestens 19 Tote sind bereits mindestens 19

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Heute Morgen wurden die Philippinen von einem gewaltigen Erdbeben der Stärke 7,8 getroffen, ein Ereignis, das die südliche Region des Landes traf und bereits 19 Menschen das Leben gekostet hat, wobei 134 verletzt wurden – und diese Zahlen werden voraussichtlich in den kommenden Stunden steigen.

Laut BBC News war die südliche Insel Mindanao der Ort, an dem das Erdbeben die verheerendsten Auswirkungen hatte. Das Beben führte natürlich dazu, dass Tsunamiwarnungen schnell rund um die Philippinen, aber auch in benachbarten Ländern und bis nach Australien und Neuseeland ausgelöst wurden. Ein solcher großer Tsunami hat bisher nicht stattgefunden, aber es gab einige größere als übliche Wellen, darunter einige, die bis zu 1,4 Metern erreichten.

Evakuierungs- und Hilfsmaßnahmen sind bereits im Gange, aber das Beben war besonders verheerend, da es mit dem Beginn des neuen Schuljahres im Land zusammenfällt und der Unterricht ausgesetzt ist.

Obwohl die Todesfälle noch nicht identifiziert sind, sollen bisher sieben Personen vermisst werden, was die Frage aufwirft, wie sich das auf die Gesamtzahl der Todesopfer auswirken wird.