Ein schwerer Wintersturm lähmt große Teile der USA

Ein mächtiger Wintersturm verstärkte am Wochenende seinen Griff über weite Teile der USA und brachte starken Schneefall, gefrierenden Regen und bittere arktische Kälte über einen weiten Teil des Landes. Vom mittleren Süden bis Neuengland störten gefährliche Bedingungen das tägliche Leben für zig Millionen Menschen, was in mehreren Bundesstaaten zu Notstandserklärungen führte.

Mehr als eine Million Haushalte und Unternehmen verloren in acht Südstaaten den Strom, da dickes Eis Stromleitungen belastete und Äste brach. Tennessee wurde am stärksten getroffen und verursachte etwa ein Drittel der Ausfälle, während die Versorgungsleitungen warnten, dass die Wiederherstellungsmaßnahmen durch anhaltende Kälte und gefährliche Bedingungen verlangsamt werden könnten. Bundesbehörden griffen ein und erließen Notanordnungen, um die Energienetze in Regionen unter starkem Druck zu stabilisieren.

Der Luftverkehr kam nahezu zum Stillstand, als der Sturm zunahm. Fluggesellschaften haben landesweit mehr als 11.000 Flüge an einem einzigen Tag gestrichen, wobei die Großteilsabflüge der Großflughäfen in Washington, New York, Philadelphia und Charlotte gestrichen wurden. Der Ronald Reagan National Airport wurde faktisch geschlossen, was das Ausmaß der Störung unterstreicht.

Die Schneemengen erreichten in Teilen von Colorado, Illinois, Indiana, Missouri, New York und Pennsylvania einen Fuß oder mehr, während Gefrierregen Straßen in Eisschichten im mittleren Atlantik und Südosten verwandelte. Die Windchill fiel in den nördlichen Plains auf gefährliche Werte, mit Temperaturen von bis zu minus 50 Grad Fahrenheit, was die Rettungsdienste und die lokale Infrastruktur belastete.

Obwohl erwartet wird, dass sich das Sturmsystem offshore bewegt, warnen die Meteorologen, dass das Schlimmste möglicherweise noch nicht vorbei ist. Ein weiterer Schub arktischer Luft steht bevor, der die eisigen Bedingungen und die tiefe Kälte in die kommenden Tage verlängern wird. Die Behörden fordern die Bewohner weiterhin auf, das Reisen zu begrenzen, Energie zu sparen und sich auf längere Störungen vorzubereiten, während die USA eines der intensivsten Winterwetterereignisse der Saison erleben.