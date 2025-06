Ein Schuss in letzter Sekunde bringt die "Außenseiter" Indiana Pacers in den NBA-Finals vor die Oklahoma City Thunder Tyrese Haliburton beschert den Pacers einen unerwarteten Sieg in der ersten Runde der NBA-Finals.

HQ Die NBA-Finals haben mit einer großen Überraschung begonnen: Die Indiana Pacers, die als Außenseiter in die Finals einziehen, besiegten in letzter Sekunde die Oklahoma City Thunder: Ein Wurf von Tyrese Haliburton 0,3 Sekunden vor Schluss brachte sie mit 110:111 über den Buzzer. Die Pacers stehen nun mit 1:0 im Finale, einer Serie von Best-of-Seven-Spielen, auch wenn sie Heimvorteil hatten und im vierten Viertel mit 15 Punkten zurücklagen. Das Comeback war außergewöhnlich, mit dem zusätzlichen Quauch Glück in letzter Sekunde, und es beginnt großartig für die Pacers, die in ihrem ersten Finale seit 2000 ihre erste Meisterschaft seit 1973 anstreben. Die Serie wird jedoch lang sein, und Thunder, mit 68 Siegen das beste Team der Liga, die fünftbeste Bilanz in der NBA-Geschichte, werden die Sache nicht einfacher machen. Das zweite Spiel, das in Oklahoma ausgetragen wird, findet am Montag um 1:00 Uhr BST, 2:00 Uhr MESZ statt.