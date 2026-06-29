Ein Schießen auf der WM-Fanzone in San José, Kalifornien, führt zu einem Todesopfern und einem schwer verletzten

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Eine Schießerei in einer WM-Fanzone in San José, Kalifornien, führte dazu, dass eine Person getötet und eine weitere schwer verletzt wurde, mit lebensbedrohlichen Verletzungen, wie die Polizei von San José berichtete. Der Vorfall wird von der Polizei als Mord untersucht, und mehrere umliegende Straßen und Bars wurden in der Gegend geschlossen.

Die Schießerei fand am Sonntagabend auf dem San Pedro Square in San José statt, einem "beliebten Unterhaltungsort" in der San Francisco Bay Area, wo sich die WM-Fanzone befindet, mit riesigen Bildschirmen, die die Weltmeisterschaftsspiele live zeigten, obwohl es derzeit keine Live-Spiele gab, da das einzige Spiel des Tages bereits beendet war (ein 1:0-Sieg Kanadas gegen Südafrika).

Laut Reuters gab es "starke Polizeipräsenz und eine Person auf einer Trage, die teilweise von einem weißen Laken bedeckt war, wurde eilig weggebracht". Die verletzte Person war "in Not" und hatte Blut um Hals und oberen Rücken, sagte ein Zeuge. Es gibt keine Informationen darüber, wer oder was die Schießerei verursacht hat.