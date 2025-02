Ein satirisches Horror-Set? Wir fragen Hearthstone-Entwickler nach ihren Traumsets

HQ

Hearthstone hatte im Laufe der Jahre einige wirklich verrückte und verrückte Sets, wobei das Highlight vielleicht das Krimi-Set Murder at Castle Nathria war, das Mitte 2022 auf den Markt kam. Da Hearthstone anscheinend nicht nach den gleichen Regeln spielen muss wie zum Beispiel World of Warcraft, habe ich kürzlich die Gelegenheit genutzt, die Entwickler von Blizzard zu fragen, wie ihr Traum-Hearthstone-Set aussehen würde.

Im Rahmen eines Interviews bei den Warcraft 30th Anniversary Feierlichkeiten in London habe ich die Frage kürzlich der Lead Designerin Cora Georgiou gestellt, die mir folgendes erzählte:

"Oh, es gibt so viele Themen, die ich gerne machen würde. Ich möchte nichts verraten, also werde ich natürlich nichts sagen, was sich in der Entwicklung befindet. Ich bin selbst ein Horror-Fan, also sage ich einfach, dass ich es wirklich interessant fände, vielleicht ein eher satirisches Horror-Set zu machen und zu sehen, wie wir das in Hearthstone machen könnten. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht in den Karten, aber ich denke, es könnte Spaß machen, es zu erkunden."

Was die nächsten Schritte in Hearthstone betrifft, so wird das Spiel bald seine nächste Erweiterung erhalten, die als Into the Emerald Dream bekannt ist. Da das bevorsteht und eine Reihe neuer Mechaniken und Funktionen eingeführt werden, habe ich Blizzard auch gefragt, wie sie das Spiel kontinuierlich ausbalancieren und sicherstellen, dass die vielen Mechaniken nicht zu sehr überfordert oder kollidieren.

Georgiou erzählte mir folgendes: "Wir haben eigentlich zwei getrennte Teams, eines für die kreative Entwicklung und eines für, wir nennen sie endgültiges Design. Sie sind unser Balance- und Live-Balance-Team. Wir haben also verschiedene Phasen des Projekts und jetzt, da wir seit 10 Jahren an Hearthstone arbeiten, sind wir ziemlich gut darin, Dinge zu planen. Wir haben jetzt 32 Erweiterungen plus Minisets erstellt. Es geht also darum, diese dedizierten Phasen des Projekts zu haben, zu wissen, wann man von einer zur nächsten übergeht, und einfach sicherzustellen, dass man die richtigen Leute an den richtigen Stellen hat, um diese verschiedenen Teile des Projekts betreuen zu können."

Ihr könnt euch das vollständige Interview mit Blizzard über Hearthstone unten ansehen und euch Into the Emerald Dream ansehen, wenn es am 25. März im Spiel erscheint.