Ein rundenbasiertes RPG mit Teams von Kreaturen, die Volleyball spielen? Das ist Beastieball

Sobald das Summer Game Fest zu Ende war, begann der Day of the Devs, die Konferenz, mit der Double Fine unabhängigen Studios eine Stimme und Präsenz verleiht, um Geoff Keighleys Showcase zu nutzen, um ihre Spiele zu präsentieren. Eine Initiative, ohne die wir sicherlich große Titel verpasst hätten, oder so echt, wie dieser Beastieball.

Beastieball ist ein rundenbasiertes RPG, in dem wir uns mit farbenfrohen Kreaturen namens Beasties zusammenschließen müssen (jedes mit einer bestimmten Persönlichkeit und Fähigkeiten, mit einem bestimmten Pokémon-Ton), um Volleyball zu spielen.

Durch ausgeklügelte Combos und Synergien können wir Moves ausführen, um den Gegner zu besiegen, der auch ein menschlicher Spieler sein kann. Das Studio Wishes Unlimited wollte sein erstes Spiel mit Blick auf eSports postulieren, aber dafür ist noch Zeit, wenn Beastieball 2024 auf den Markt kommt.