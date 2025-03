Ein riesiges mutiertes Nagetier terrorisiert Camper in Big Freaking Rat

Es ist nicht gerade eine Wucht oder ein klarer Anwärter auf den Preis für den besten Film, aber wenn Sie auf der Suche nach einem albernen Monsterfilm mit ernsthaftem B-Movie-Feeling sind, haben wir genau das Richtige für Sie. Lionsgate hat einen neuen Trailer für das kommende Big Freaking Rat vorgestellt, ein Projekt mit dem ziemlich wörtlichen Namen, das sich um ein mutiertes Nagetier dreht, das Camper auf einem Sommercampingplatz terrorisiert.

Der Film zeigt eine Reihe weniger bekannter Stars, darunter Scott C. Roe, David Sheridan, Caleb Thomas, Cece Kelly, Vincent M. Ward, Felissa Rose und Kelly Lynn Reite, und bald können Sie ihn bequem von zu Hause aus sehen. Lionsgate hat angekündigt, dass der Film Ende nächsten Monats, genauer gesagt am 29. April, auf Abruf und in digitalen Diensten erscheinen wird.

In diesem Sinne sollten Sie diesen kommenden Film nicht verpassen, den Sie unten im Trailer und in der offiziellen Zusammenfassung sehen können, wenn Sie noch nicht wissen können, worum es hier gehen wird...

"Erlebe eine haarige Horrorgeschichte mit einem komischen Twist. Ranger Brody glaubt, dass die Betreuung seiner jugendlichen Nichte und seines Neffen die größte Herausforderung des Sommers sein wird, bis sein brandneuer Campingplatz von einer riesigen mutierten Ratte in eine Höhle des Schreckens verwandelt wird. Jahrelanges Abladen von Giftmüll hat ein monströses Nagetier mit einer Vorliebe für Blut hervorgebracht, und jetzt liegt es an einer widerwilligen Gruppe von Kriegern, die Bestie auszurotten."