Ein riesiger Walfriedhof wurde entdeckt, dessen Überreste Millionen von Jahren zurückreichen

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Ein riesiger, 745 Meilen langer Walfriedhof wurde im Südosten des Indischen Ozeans entdeckt. Mit einer Tiefe von vier Meilen hat dieser Graben großes Interesse von Wissenschaftlern an den möglichen Entdeckungen geweckt, die er darin enthalten könnte.

Forscher aus China, Italien und Neuseeland entdeckten den Friedhof, der Überreste von Walen enthält, die vor 5,3 Millionen Jahren lebten. Organismen und Arten, die dort unten leben, könnten für die Wissenschaft völlig neu sein, und die Forscher sagen, sie hätten nie erwartet, etwas von diesem Ausmaß im Meer zu finden.

"Die Größe der Verbreitung, die Tiefe und die Altersspanne lagen weit über alles, was wir uns vorgestellt hatten", sagte Xiaotong Peng von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (über die BBC). Bereits haben Wissenschaftler Überreste des Pterocetus benguelae gefunden, einer ausgestorbenen Art, die mehr als 5 Millionen Jahre alt ist, sowie eines fünf Meter langen Zwergwal-Kadavers. Das Team hat bereits eine unentdeckte Art als Pterocetus diamantinae gefunden und bezeichnet.

Die Stätte ist als begrenzt zugänglich bekannt, aber derzeit kratzen Wissenschaftler nur an der Oberfläche der darin zu findenden Entdeckungen. Diese Entdeckung wird mit dem ersten einer Reihe von Blockbustern verglichen und wird uns sicher jede Menge Schlagzeilen-Discovries bescheren.