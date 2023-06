Ein riesiger Fallout 4-Mod hat sich gerade wegen Starfield verzögert

HQ

Fallout: London ist eines der ehrgeizigsten Mod-Projekte, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, und entwickelt im Wesentlichen ein völlig neues Spiel innerhalb von Fallout 4, während die Apokalypse nach Old Blighty kommt.

Mit einem voll funktionsfähigen Londoner U-Bahn-System sowie neuen Waffen, Gegnern und vielen neuen Hintergrundgeschichten, die es zu durchstöbern gilt, haben wir Fallout: London schon seit einiger Zeit im Auge. Im neuesten Fortschrittsupdate haben uns die Entwickler jedoch darüber informiert, dass sich die Veröffentlichung von Fallout: London verzögert.

Sie schauen sich jetzt eine Veröffentlichung im 4. Quartal 2023 an, was bedeuten könnte, dass sie irgendwann nach Oktober erscheinen könnten, und der Grund für diese Verzögerung ist Starfield. Prilladog, der Projektleiter, sagte: "Jetzt fragen Sie sich vielleicht: 'Warum so spät?' Nun, zunächst hatten wir gehofft, dass es im dritten Quartal sein würde ... Ein bestimmtes Weltraumspiel verzögerte sich jedoch und soll nun ungefähr zur gleichen Zeit erscheinen, wie wir geplant hatten.""Das gibt euch nicht nur mehr Zeit, Starfield zu spielen", fährt Prilladog fort. "Aber wir haben auch mehr Zeit für Spieltests und Fehlerbehebungen, so dass es eine Win-Win-Situation ist."

Während Fallout: London eine aufregende Aussicht ist, werden Bethesda-Fans bei der Veröffentlichung massenhaft nach Starfield strömen, und daher ist es sinnvoll, die Mod ein wenig nach hinten zu verschieben. Werdet ihr Fallout: London spielen?