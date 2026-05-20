Ein Rick and Morty Film wurde offiziell bestätigt

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Dan Harmon, der Mitbegründer von Rick and Morty, hat bestätigt, dass offiziell ein Film in Arbeit ist. Die Zeichentrickserie läuft seit neun Staffeln, hat die Kontroverse um ihren wichtigsten Synchronsprecher und Mitbegründer überstanden und sieht nicht so aus, als würde sie in absehbarer Zeit nachlassen.

In einem Interview mit CinemaBlend sprach Harmon ein Leck an, das enthüllt hatte, dass ein Rick and Morty Film in Arbeit ist. "Wir haben dasselbe Leck gesehen und können daher nun bestätigen, dass ein Film in Arbeit ist."

Jacob Hair ist der Regisseur, wie auch Harmon bestätigt. "Wir haben nicht umgesehen. Er ist ein absoluter, zu sagen, Rockstar fühlt sich ehrlich gesagt wie eine Trivialisierung an, denn das impliziert eine Art Aufblitz, irgendwie aufregend. Ich meine, Jacob hat das so, seit er in unser Team gekommen ist. Es war, als würde man ihm eine Säule hinzufügen", sagte er.

Jacob Hair ist seit Jahren der leitende Regisseur von Rick and Morty und ist seit Staffel 4 Teil der Serie. Während einige Fans sich vielleicht einen großen Hollywood-Regisseur für den Rick and Morty Film gewünscht hätten, ist es schwer zu bestreiten, dass es da draußen einen gibt, der die Serie besser kennt und wie man sie für einen Film adaptiert. Harmon sagte, er habe niemanden anderen für den Job in Betracht gezogen.

"Als wir anfingen, über einen Film zu sprechen, ob ein Film entstehen könnte und wer Regie führen würde, war die erste Frage: 'Kann Jacob das machen?' Denn das wäre ein Traum, anstatt einfach jemanden zu holen, der bei einer anderen animierten Sache großartige Arbeit geleistet hat", erklärte er. "Das ist unser Typ, der einige der erstaunlichsten Arbeiten in der Show gemacht hat. Es ist wie die Regisseur-Version von Donald Glover, denn ich weiß nicht, ob es eine Grenze gibt, was er leisten kann; Wir haben es noch nicht gefunden."

Für den Film Rick and Morty gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum.