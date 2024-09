Ein Remake von The Legend of Heroes: Trails in the Sky wurde für Nintendo Switch angekündigt

Das erste Spiel der beliebten "The Legend of Heroes"-Reihe wurde vor 20 Jahren veröffentlicht, und jetzt bekommt "Trails in the Sky" ein Remake für Nintendo Switch.

The Legend of Heroes: Trails in the Sky Die 1., wie diese Version genannt wird, wird irgendwann im nächsten Jahr veröffentlicht.

Eine der großen Änderungen scheint zu sein, dass der Kamerawinkel jetzt direkt hinter der Figur liegt, im Vergleich zu dem Winkel vor 20 Jahren, der von oben schräger war. Ein weiterer Grund ist, dass es jetzt nahtlos möglich ist, in und aus Städten zu fahren, ohne dass die Ladebildschirme unterbrochen werden müssen.