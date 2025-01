Ein Rechtsstreit mit Blake Lively könnte Justin Baldonis Pac-Man-Film zum Erliegen gebracht haben

Es war faszinierend zu beobachten, wieIt Ends With Us sich die Schauspieler Justin Baldoni und Blake Lively einen Schlagabtausch lieferten und sich gegenseitig die Namen durch den Dreck zogen. Die ganze Situation hat sich auf ein Niveau ausgeweitet, bei dem völlig unklar ist, wer im Unrecht ist oder ob es die richtige Person gibt, aber was wir wissen, ist, dass es zu einem Rechtsstreit führen könnte, bei dem der Schadenersatz 250 Millionen Dollar übersteigt, vielleicht mehr, wenn weitere Parteien beteiligt sind, wie Livelys Ehemann Ryan Reynolds.

Was auch sicher zu sein scheint, ist, dass das laufende Gerichtsverfahren und dasIt Ends With Us ganze Drama wahrscheinlich eine Kugel durch den Hinterkopf von Baldonis Plan, einen Pac-Man-Film zu machen, gejagt haben. Der Hollywood Reporter hat erklärt, dass Baldoni im August letzten Jahres eine Nachricht an sein PR-Team geschickt hat, in der er behauptet, dass er bei einem Pac-Man-Film Regie führen wird, der sich seit 2022 in der Entwicklung befindet, aber das könnte nicht mehr der Fall sein.

THR fügt hinzu, dass die Fehde mit Lively Baldoni in den letzten Tagen "drei Jobs und Hunderte von Millionen Dollar" gekostet haben soll. Es wird angenommen, dass Pac-Man zu diesem Trio gehört, da Baldoni undWayfarer Studios seine Produktionsfirma ebenfalls von ihrem Agenten, dem massiven WME, fallen gelassen wurden.

Es gibt noch keine Bestätigung von Bandai Namco dafür, aber dies scheint die nächste Phase desIt Ends With Us anhaltenden Fiaskos zu sein, das Vorwürfe sexueller Belästigung, eine sogenannte Verleumdungskampagne und einen Schlagabtausch zwischen den beiden umfasst, indem sie Nachrichten und Filmmaterial hinter den Kulissen des Films teilen.