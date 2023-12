Ein Reboot von Everybody Loves Raymond kommt "nicht in Frage"

HQ

Kürzlich hat Ray Romano in Real Time With Bill Maher scheinbar alle Hoffnungen auf ein Everybody Loves Raymond-Reboot zunichte gemacht.

Romano sagte zu Bill Maher: " Was ein Reboot angeht, nun, das kommt jetzt nicht mehr in Frage, weil die Eltern leider nicht mehr da sind: Peter Boyle und Doris Roberts."

Er teilte auch mit, dass er nie gedacht hätte, dass Reboots so gut sind wie das Original: "Sie sind nie so gut. Wir wollen unser Vermächtnis hinterlassen, mit dem, was es ist."

Everybody Loves Raymond wurde von Philip Rosenthal kreiert und lief von 1996 bis 2005 und bestand aus 210 Episoden in neun Staffeln. Die Serie belegte den 96. Platz in einer Umfrage des Hollywood Reporter unter den Fernsehprogrammen aller Zeiten, bei der 779 Schauspieler, 365 Produzenten und 268 Regisseure befragt wurden.

Wenn Sie hoffen, nach dieser enttäuschenden Nachricht einige klassische Episoden nachzuholen, wurde die Serie im Januar 2023 zu Paramount+ hinzugefügt.

