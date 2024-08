Ein Pferd auf dem neuen Plakat We Live in Time hat das Internet erobert

Falls Sie es noch nicht wussten: Florence Pugh und Andrew Garfield werden noch in diesem Jahr gemeinsam in einer neuen Liebeskomödie mitspielen. We Live in Time stammt von A24 und Regisseur John Crowley, und es scheint, dass der Film dank eines kürzlich erschienenen Posters einen kleinen kostenlosen Marketingschub erhalten hat.

Auf dem Poster sind Pugh und Garfield zu sehen, die sich auf einem Karussell aneinanderkuscheln, aber wer ist da, um die Party zu verderben? Na ja, es ist ein gelbes Pferd mit einem albern aussehenden Gesicht, natürlich! Das Pferd ist seitdem in den sozialen Medien viral gegangen, wobei die Antworten voller Memes über das Pferd sind.





Ob dies We Live in Time an die Spitze der Kassencharts bringen wird, wenn es in die Kinos kommt, steht zur Debatte, aber es zeigt die Macht des versehentlichen Marketings im Internetzeitalter. Oder war das Pferd die ganze Zeit eine Pflanze?





