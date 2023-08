Ein pazifistischer Lauf ist in Starfield möglicherweise nicht möglich

HQ

Bethesda gibt den Spielern möglicherweise nicht die Möglichkeit, einen vollständigen pazifistischen Lauf zu absolvieren, obwohl es ihnen viele andere Funktionen bietet, die helfen können, Kämpfe zu vermeiden. In einem kürzlich erschienenen Discord Q&A wurden Design Director Will Shen und Designer Emil Pagliarulo gefragt, ob ein pazifistischer Lauf möglich sein könnte.

"Ich kann nicht garantieren, dass jede Mission im pazifistischen Modus abgeschlossen werden kann, aber wir haben ein paar Systeme, die helfen werden", sagte Shen. "Ein System ist unser Speech Challenge-Spiel, bei dem man jemanden dazu überreden kann, etwas zu tun, wie z.B. nicht gegen einen zu kämpfen. Das Sprach-Challenge-Spiel wird in bestimmten geskripteten Momenten hinzugefügt, und wir versuchen, es in die meisten Quests einzubauen, in denen wichtige Charaktere mit dir konfrontiert werden.""Wir haben also schon sehr früh während der Vorproduktion darüber gesprochen", fügte Pagliarulo hinzu. "Ob wir ein "nicht-tödliches" Playthrough voll und ganz unterstützen würden oder nicht. Uns wurde klar, dass das aus verschiedenen Gründen nicht ganz machbar war. Davon abgesehen gibt es einige gute nicht-tödliche Optionen, sei es durch Dialog oder durch den Einsatz einer nicht-tödlichen Waffe. Diese können in bestimmten Situationen eingesetzt werden, ehrlich gesagt in vielen Situationen, obwohl ich nicht sagen kann, dass man das gesamte Spiel ohne jegliches Töten abschließen kann."

In dem Q&A, das vollständig auf Reddit transkribiert wurde, wurde auch bestätigt, dass wir in Starfield ins Gefängnis gehen können, also selbst wenn wir Gewalt anwenden müssen, sollten wir am besten sicherstellen, dass es nicht dort ist, wo es eine Autorität gibt. Natürlich wird mit Modding wahrscheinlich ein vollständiger pazifistischer Lauf möglich sein, aber einige werden vielleicht entmutigt sein, wenn sie hören, dass dies kein Schlüsselmerkmal sein wird.