Ein Patent enthüllt ein neues LCD-Bildschirmmodell für die Nintendo Switch 2

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Nächste Woche feiert die Nintendo Switch 2 ihr erstes Jubiläum seit dem weltweiten Markteintritt und hat sich zudem als erfolgreichster Konsolenlaunch der Geschichte etabliert. Seine Beliebtheit schmälert jedoch nicht die Tatsache, dass es bestimmte Aspekte des Designs gibt, die in Versionen, die nach dem ersten Start veröffentlicht wurden, verbessert oder optimiert werden könnten. Wir haben kürzlich erfahren, dass zur Einhaltung der europäischen Gesetzgebung ein neues Switch 2-Modell mit abnehmbaren und austauschbaren Batterien entwickelt wird, und wir haben nun Details zu einer weiteren neuen Überarbeitung des Originalmodells.

Laut einem Patent, das auf einer chinesischen Einzelhandelswebsite erschienen ist, hat Sharp Berichten zufolge ein neues LCD-Bildschirmmodell namens LS079T1SX10P für die Konsole entwickelt, mit deutlich unterschiedlichen Schaltungen, Steckern und Kabeln. Derzeit gibt es keine weiteren Informationen zu Änderungen oder Verbesserungen gegenüber dem Startmodell, und sowohl die 7,9-Zoll-Bildschirmgröße als auch die 1080p-Auflösung bleiben unverändert.

Es gibt gewisse merkwürdige Probleme mit der aktuellen Switch-2-Hardware, wie zum Beispiel das von einigen Nutzern gemeldete Ghosting, das mit einer solchen Bildschirmrevision behoben werden könnte. Da jedoch noch nicht sicher bekannt ist, ob dieses Modell bereits montiert wird, gibt es keine Bestätigung.

Welche Verbesserungen würdet ihr euch am aktuellen LCD-Bildschirm der Nintendo Switch 2 wünschen?