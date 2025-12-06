Ein paar Hinweise könnten darauf hindeuten, dass Nintendo Donkey Kong DLC für Mario Kart World bringt

HQ

Heute sind es sechs Monate und ein Tag, seit Mario Kart World Premiere feierte, ohne dass seitdem neue Inhalte hinzugefügt wurden. Dennoch steht das Spiel für sich allein und erhielt durchweg positive Kritiken, auch wenn es mit Mario Kart 8 Deluxe nicht ganz mithalten konnte, da es für seine etwas zu ereignislosen Strecken kritisiert wurde.

Diese Woche wurde jedoch endlich ein großer Patch veröffentlicht, der einige dieser Probleme durch neue Layouts behebt, um mehr Gameplay-Vielfalt zu schaffen. Und vielleicht kommt noch mehr? GamesRadar hat bemerkt, dass scheinbar Donkey-Kong-Projekte in Arbeit sind, wobei die Nintendo-Today-App nun ein neues Donkey-Kong-Thema und Datenanalysen zeigen, dass am 15. Dezember – kurz nach den Game Awards – eine Animation mit King K. Rool (Donkey Kong Bananza-Boss) gezeigt wird.

Hinzu kommt, dass die Synchronsprecher sowohl von King K. Rool als auch von Void Kong in der Besetzungsliste von Mario Kart World stehen, wie wir zuvor berichtet haben. Keiner von beiden ist jedoch im Spiel, weshalb viele glauben, dass sie als DLC unterwegs sind.

Für sich genommen sind das schwache Beweise, doch zusammen zeichnen sie das Bild, dass Nintendo eine Primaten-DLC-Überraschung für sein gefeiertes Kart-Spiel bereithält, und es scheint durchaus möglich, dass wir während der The Game Awards in der kommenden Woche herausfinden werden, was es ist.

Was hältst du von diesen drei Affenhinweisen... Zufall oder haben sie etwas im Schilde?