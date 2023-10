Ein Originalhandschuh aus A Nightmare on Elm Street (1984) wird versteigert

HQ

Hast du Lust, ein kleines Stück Geschichte aus einem der kultigsten, klassischsten Horrorfilme aller Zeiten zu besitzen? Dann haben Sie jetzt die Chance dazu, denn Freddy Kreugers Handschuh aus dem ersten Nightmare on Elm Street wird mit einem Startgebot von 100.000 Pfund versteigert. Die Auktion, die am 9. November endet, wird voraussichtlich 200.000 bis 300.000 Pfund einbringen. Aber könnte es das wert sein? Auf der Auktionsseite können Sie die folgende Beschreibung des Objekts lesen:

"Dies ist die ursprüngliche, allererste Heldenversion dessen, was heute eine der bekanntesten Filmrequisiten in der Geschichte des Horrorgenres ist. Begleitet wird es von Jim Doyles handgezeichnetem Originalschema für den ikonischen Handschuh, das mit Bleistift und Tinte auf Millimeterpapier mit einem Doyle Enterprises-Stempel gezeichnet wurde und von Regisseur Craven vor Beginn der Herstellung genehmigt wurde. ein Echtheitsbrief von Carlucci und Doyle, der bestätigt, dass dieser Handschuh der einzige Heldenhandschuh mit Metallklingen ist, der für den Film hergestellt wurde; und ein zweiter Letter of Authenticity von Doyle für den Schaltplan. Die Metallelemente des Handschuhs weisen einige Abnutzungs- und Verfärbungen auf, und der Schaltplan weist Knicke, Flecken und Kantenabnutzung auf."