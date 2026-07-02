Ein offizielles Kingdom Come: Deliverance Brettspiel wurde vorgestellt

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Warhorse Studios erntet weiterhin den Erfolg seines kritischen Erfolgs Kingdom Come: Deliverance II. Das Spiel hat kürzlich über sechs Millionen verkaufte Exemplare überschritten, was etwa die Hälfte der bisherigen Gesamtverkäufe von Kingdom Come: Deliverance entspricht, während das Projekt während der letzten Award-Saison eine Menge Trophäen gewann – was angesichts unserer begeisterten Rezension des Spiels eine passende Anerkennung ist.

Darüber hinaus sucht Warhorse nach einer Reihe weiterer Möglichkeiten, sich in der Welt von Kingdom Come: Deliverance zu sonnen, darunter auch den Verkauf von Plüschtieren und ein thematisches Eau de Parfum. Der nächste Versuch ist der Versuch, den Tabletop-Bereich zu erobern.

Ein Projekt mit dem Namen Kingdom Come: Deliverance – The Board Game wurde enthüllt, das ein Abenteuer ist, das im Böhmen von 1403 spielt und die Spieler dazu auffordert, ein Bauer zu werden, der wächst, neue Fähigkeiten erlernt und letztlich historische Ereignisse in der Region prägt.

Das Brettspiel soll etwa 90 Minuten dauern, um es einmal durchzuspielen, mit Unterstützung für 1-4 Spieler, und das alles zusätzlich zu einer Reihe komplexer zusätzlicher Extras, sei es vier Doppelschicht-Bretter, hunderte von Tier-, Gegner-, Rohstoff- und Zivilisationsplättchen, hunderte Karten mit Begegnungen, Gegenständen und Fähigkeiten sowie 10 Handlungssträngen, die man abschließen muss. 60 Stadtmarkierungen und 164 Spielerfiguren. Im Grunde, wenn dir die Komplexität des Kingdom Come: Deliverance-Universums gefällt, wird dieses Brettspiel genau das Richtige für dich sein.

Was den Preis und das Veröffentlichungsdatum des Brettspiels betrifft, so wurde uns mitgeteilt, dass es im vierten Quartal 2026 erscheinen soll und der Preis bei 149,99 € liegt.