Ein offizieller Nintendo Store wird am 15. Mai in San Francisco eröffnet

Spieler, die nach New York City reisen, nutzen in der Regel die Gelegenheit, den fantastischen offiziellen Nintendo Store zu besuchen, der bisher der einzige in den USA war. Vor knapp einem Jahr wurde jedoch angekündigt, auch an der Westküste einen Store zu eröffnen.

Nun hat Nintendo weitere Informationen über eine FAQ geteilt, die euch unter anderem verraten, wie ihr teilnehmen könnt, wenn der Store öffnet. Der Laden hat jetzt auch eine Website, auf der wir sehen können, wo er sich befindet (Union Square), und sie schreiben, dass "Nintendo San Francisco ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten wird, gefüllt mit Nintendos Charakteren, Welten und exklusiven Produkten wie Accessoires, Kleidung, Haushaltswaren und Souvenirs, die nur an diesem Ort erhältlich sind".

Natürlich wissen wir nicht genau, welche Nintendo-Sachen nur dort verkauft werden, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass wir fast alles haben wollen.

Wenn Sie vorhaben, nach Kalifornien zu reisen, können Sie sowohl die Super Nintendo World in Los Angeles als auch den Nintendo Store in San Francisco besuchen. Wir finden, das klingt nach einem tollen Urlaub...