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Da Argentinien das WM-Finale 2026 erreicht und am Sonntag auf Spanien trifft, gewinnt die Möglichkeit, dass Lionel Messi einen weiteren Ballon d'Or gewinnt, etwas, das vor einigen Monaten noch fast unmöglich klang, nun an Stärke.

Ein ungewöhnlicher Beitrag auf X vom offiziellen Ballon d'Or-Account am Donnerstag, nachdem die beiden Finalisten entschieden worden waren, erinnerte bequem daran, dass Fußballer, die nicht in europäischen Ligen spielen, auch den Ballon d'Or gewinnen können – etwas, das mittlerweile allgemein bekannt ist.

Das Timing des Beitrags, obwohl Cristiano Ronaldo in der Schlagzeile steht, wurde von vielen als Hinweis gelesen , dass Lionel Messi, falls Argentinien die Weltmeisterschaft gewinnt, erneut Favorit sein wird, genau wie vor drei Jahren nach dem WM-Gewinn 2022.

Der Artikel auf der Ballon d'Or-Website stellt klar, dass es keine geografischen Einschränkungen für Gewinner des Ballon d'Or gibt, was nicht neu ist: Das ist seit 2007 so, und seitdem haben nur zwei Spieler, Männer und Frauen, dies geschafft: Messi 2023 (spielte für Inter Miami und PSG) und Megan Rapinoe 2019 (spielte für Seattle Reign).

Die einzige Einschränkung ist, dass die Richter bewerten, was ein Spieler von August ein Jahr bis Juli des folgenden Jahres leistet, sodass die MLS im Fall von Messi Saisons im Kalenderjahr spielt (eine Tradition, die in zwei Jahren geändert wird, damit die MLS besser an die europäischen Transfermärkte passt). Zwischen August 2025 und Juli 2026 gewann Messi mit Inter Miami den MLS-Titel, sodass er, wenn er die Weltmeisterschaft hinzufügt, auch genug Titel hätte, um einen neunten Ballon d'Or zu unterstützen.

In einem Jahr ohne klaren Favoriten aus den europäischen Ligen (wieder die Namen Ousmane Dembélé, Harry Kane, Jude Bellingham, Michael Olisé oder Kylian Mbappé wurden in den Wochen der Weltmeisterschaft genannt, bevor Lamine Yamal als Favorit gilt, falls Spanien die Weltmeisterschaft gewinnt), könnte Messis neunter Ballon d'Or unvermeidlich sein, falls Argentinien die Weltmeisterschaft gewinnt.

Glaubst du, Leo Messi wird noch einen Ballon d'Or gewinnen? Wer hat Ihrer Meinung nach dieses Jahr die Auszeichnung verdient?